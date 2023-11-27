Треть месячной нормы осадков выпала в Петроградском районе Петербурга

В других районах города тоже шёл сильный дождь. Например, в Калининском и Красногвардейском районах выпало 24,75 мм осадков, с максимальной интенсивностью 14,86 мм за 20 мину

В субботу, 3 августа, город накрыл мощный ливень. В некоторых районах выпало рекордное количество осадков. Об этом рассказала пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Больше всего пострадал Петроградский район, где выпало треть месячной нормы осадков — 26,37 мм. Интенсивность ливня достигла 17,23 мм за 20 минут.

В других районах города тоже шёл сильный дождь. Например, в Калининском и Красногвардейском районах выпало 24,75 мм осадков, с максимальной интенсивностью 14,86 мм за 20 минут. В Выборгском районе — 18,79 мм, с максимальной интенсивностью 14,82 мм за 20 минут.

Сейчас вся вода полностью ушла в систему водоотведения. Все системы работают в обычном режиме.

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