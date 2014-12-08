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Во время давки в Сеуле погибла 25-летняя девушка из Петербурга
Сегодня, 14:15
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Во время давки в Сеуле погибла 25-летняя девушка из Петербурга

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Трагедия произошла в  районе Итхэвон, где проходили вечеринки по случаю празднования Хэллоуина.

Стало известно, что в Сеуле во время сильнейшей давки могла погибнуть 25-летняя Дарья из Петербурга, сообщили "Невские Новости". Добавим, что официальных данных о случившемся пока не было. 

Трагедия произошла в  районе Итхэвон, где проходили вечеринки по случаю празднования Хэллоуина. Из-за большого скопления людей в узком переулке началась давка. В местных СМИ появилась информация, что причиной давки стало неадекватное поведение людей, которым якобы выдавали наркотики.

Добавим, что во время "праздника" погибли четыре молодые россиянки. Подробности уточняются.

Фото: Телеграм / Shot

Теги: давка в сеуле, погибла петербурженка, трагедия, хэллоуин в сеуле
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Мировые новости,

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