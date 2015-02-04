Сотрудники посольства РФ уже связались с родными двух девушек.

Число погибших при давке в Сеуле россиянок увеличилось до четырех. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на посольство РФ в Южной Корее.

Инцидент произошел вечером 29 октября в районе Итхэвон, где проходили вечеринки по случаю празднования Хэллоуина. Из-за большого скопления людей в узком переулке началась давка. Сообщалось о 120 погибших.

В посольстве РФ уточнили, что одна из россиянок была из Петербурга. Вторая девушка была из Новокузнецка. Сотрудники уже связались с их родными. Информация по еще двум погибшим гражданкам России уточняется. Сотрудники уже связались с их родными.

Ранее мы сообщали, что петербурженка погибла в центре Сеула во время сильнейшей давки.

Видео: Telegram / SHOT