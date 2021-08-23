Погоня за вором у магазина обернулась смертельной трагедией в Петербурге

Житель Петербурга погиб после попытки задержать мужчину.

В Санкт-Петербурге полиция расследует убийство, произошедшее во время конфликта у продуктового магазина. По данным следствия, житель города попытался задержать вора, но получил смертельное ранение. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Вечером 8 ноября возле одного из магазинов Московского района между двумя мужчинами произошла ссора, переросшая в драку. Один из них достал нож и нанес удар оппоненту в живот. Пострадавшего госпитализировали, однако он умер в медицинском учреждении от полученных ранений. Следователи установили, что перед конфликтом погибший стал свидетелем кражи. Неизвестный мужчина вынес из магазина несколько бутылок алкоголя, не оплатив товар, после чего очевидец бросился за ним в погоню. В результате завязавшейся драки злоумышленник применил нож.

Подозреваемым оказался мужчина 1994 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого и всех обстоятельств происшествия.

Ранее на Piter.TV: жительницу поселка имени Свердлова подозревают в убийстве мужчины.

Фото: кадр видео пресс-службы ГСУ СК России по Петербургу