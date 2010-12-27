"Алые паруса" сделают проезд по отрезку ЗСД бесплатным

Особые условия будут действовать три дня в утреннее, дневное и вечернее время.

На время подготовки к празднику выпускников "Алые паруса" на ЗСД будут действовать специальные условия передвижения. Об этом 20-го июня сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Ранее Piter.TV рассказал о том, какие ограничения в движении ждут петербуржцев на время подготовки к "Алым парусам" и в сам праздник. В связи с этим на определенных участках ЗСД 20, 21 и 24 июня с 08:00 до 20:00 можно будет проехать бесплатно. Это коснется отрезка от развязки с набережной реки Екатерингофки до съезда на набережную Макарова в обе стороны.

Условия распространяются на все транспортные средства вне зависимости от класса и средства оплаты. Прочие поездки, в том числе транзитные, включающие участок от развязки с наб. реки Екатерингофки до съезда на наб. Макарова, оплачиваются в обычном режиме в соответствии с действующими тарифами.

Напоминаем, праздник выпускников пройдет в ночь с воскресения 23-го июня на понедельник 24-го июня. Метро будет работать без перерыва.

Фото: vk.com/nchspb