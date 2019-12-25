В Ленобласти полиция раскрыла заказное избиение мужчины до смерти

Заказчицей оказалась женщина.

Полиция Всеволожского района Ленобласти раскрыла дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 46-летнему мужчине. Мужчина от полученных травм позже скончался в больнице. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчину со множественными ранами на голове, переломами ребер 2 мая доставили в Елизаветинскую больницу, уже 6 мая пострадавший скончался. По подозрению в совершении преступления была задержана 45-летняя женщина.

По версии следствия, женщина заплатила двум мужчинам за это избиение. Злоумышленники с 30 апреля по 1 мая избивали 46-летнего жителя руками и ногами, после ударили его по голове деревянной палкой. Заказчицу и одного из исполнителей задержали, второму направили обязательство о явке. Женщину отпустили под подписку о невыезде.

В конце прошлого года по подозрению в заказном убийстве бизнесмена в Парголово задержали его сына.

Фото: Piter.TV