Прокуратура организовала проверку по факту пожара на строящемся объекте.

Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс "Атлантикс сити". Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

Инцидент произошел утром 4 декабря. По предварительной информации, огонь охватил пенополистирол и битум. Площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров. В тушении пожара задействованы 19 человек личного состава и пять единиц техники.

Прокуратура Владивостока организовала проверку по факту пожара на строящемся объекте. Также сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее мы сообщали, что в Москве локализовали пожар в складском здании.

Видео: Прокуратура Приморского края