В Москве локализовали пожар в складском здании

Площадь огня составила две тысячи квадратных метров.

В Москве локализовали пожар в производственно-складском здании. Об этом сообщили в МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 4 декабря на Открытом шоссе. Площадь огня составила две тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. На месте работали более 150 специалистов и 50 единиц техники. Позже стало известно, что в результате пожара никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах локализовали пожар на территории авторынка.

Видео: МЧС России