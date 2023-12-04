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В Москве локализовали пожар в складском здании

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Площадь огня составила две тысячи квадратных метров.

В Москве локализовали пожар в производственно-складском здании. Об этом сообщили в МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 4 декабря на Открытом шоссе. Площадь огня составила две тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. На месте работали более 150 специалистов и 50 единиц техники. Позже стало известно, что в результате пожара никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах локализовали пожар на территории авторынка.

Видео: МЧС России

Теги: москва, пожар, складское здание
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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