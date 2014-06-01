В Набережных Челнах локализовали пожар на территории авторынка "Гараж-500". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел вечером 2 декабря. На территории авторынка загорелись павильоны. Площадь возгорания составила 6,8 тысячи квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало.
В тушении огня участвовали более 130 человек и 40 единиц техники. Спустя время пожар был локализован.
Ранее мы сообщали, что в Москве один человек пострадал при пожаре на рынке "Садовод".
Видео: МЧС России
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