  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:21
46
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Набережных Челнах локализовали пожар на территории авторынка

0 0

В тушении огня участвовали более 130 человек и 40 единиц техники.

В Набережных Челнах локализовали пожар на территории авторынка "Гараж-500". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 2 декабря. На территории авторынка загорелись павильоны. Площадь возгорания составила 6,8 тысячи квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало.

В тушении огня участвовали более 130 человек и 40 единиц техники. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Москве один человек пострадал при пожаре на рынке "Садовод".

Видео: МЧС России

Теги: авторынок, мчс россии, набережные челны, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии