В Москве один человек пострадал при пожаре на рынке "Садовод"

В ГУ МЧС рассказали о подробностях инцидента.

Один человек пострадал в результате пожара, произошедшего на рынке "Садовод" в Москве. Соответствующее заявлением журналистам сделали представители регионального экстренного управления. Специалисты уточнили, что получили сигнал сигнал о возгорании на крупнейшем рынке столицы в 11.58 утра по местному времени. Люди были эвакуированы с поврежденной территории.

В результате возгорания пострадал один человек. Он надышался продуктами горения. пресс-служба ГУ МС РФ по Москве

Напомним, что рынок "Садовод" располагается на МКАД в южной части города. Общая территория торгового объекта составляет 40 гектаров и включает в себя восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают около 36,5 миллиона покупателей. Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2023, 2022 и дважды в 2018 году.

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Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России