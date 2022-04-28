Мужчина опубликовал в ТГ-канале призыв к совершению нападений на политиков, чиновников.

Во Владимирской области арестовали сторонника украинских националистов. Соответствующее заявление сделали представители регионального управления ФСБ. Силовики считают, что подозреваемый причастен к публичным призывам для проведения экстремистской деятельности.

Пресечена противоправная деятельность жителя 1979 года рождения, являющегося сторонником проукраинской идеологии и причастного к призывам с использованием сети Интернет. пресс-служба ФСБ РФ по региону

Фигурант расследования в феврале 2022 года разместил на одном из открытых каналов Telegram текстовое сообщение с призывом к уничтожению российских войсковых частей, а также транспортных средств политиков и органов государственного управления. Он также призвал подписчиков к созданию самодельных взрывных устройств и проведению вооруженных атак. Во время обысков по месту жительства мужчины оперативники выявили государственные символы Украины, местная националистическая атрибутика, а также элементы военной экипировки. Изъяты предметы, напоминающие холодное оружие и дробящее оружие.

В Белгороде задержали сторонников украинского нацизма, готовивших диверсии.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

