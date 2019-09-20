Погиб пациент с номером 428.

Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть от коронавируса. Об этом сообщили местные журналисты из издания Vietnam News. Они ссылаются на информацию, полученную от властей страны.

О гибели первого пациента от инфекции COVID-19 заявил руководящий комитет по профилактике и контролю за распространением заболеваемости. Известно, что летальный исход наступил у пациента под номером 428. Другие подробности произошедшего на данный момент не раскрываются.

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Видео: YouTube / VOA News