Нгуен Тхань Лонг рассказал об угрозах распространения коронавируса в стране из-за нелегальных мигрантов.

Во Вьетнаме предупредили о риске повторной вспышки коронавируса в стране. Об этом журналистам объявил глава системы здравоохранения Нгуен Тхань Лонг. На общереспубликанском совещании он отметил, что нельзя допустить повторного распространения инфекции.

Внутри страны не было обнаружено новых случаев заболевания на протяжении уже 83 дней. Количество случаев заражения COVID-19 в странах по всему миру продолжает расти, поэтому существует весьма серьезный риск завоза этой инфекции и в нашу страну Нгуен Тхань Лонг, глава Минздрава Вьетнама

Эксперт призвал повысить эффективность борьбы с пандемией. Он уверен, что что стоит ужесточить контроль при въезде в страну. По мнению чиновника, особенно опасным источником заражения является незаконная трансграничная миграция. Согласно официальным данным, с начала 2020 года на территорию Вьетнама нелегально прибыли более 20 тысяч мигрантов.

Шойгу выразил соболезнования вьетнамцам, пострадавшим от наводнений.

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