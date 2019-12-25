Глава Минобороны РФ пообщался по видеосвязи с коллегой из Вьетнама.

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования вьетнамцам, пострадавшим от наводнений и оползней. Глава Минобороны по видеосвязи переговорил с иностранным коллегой Нго Суан Литем. Чиновник попросил передать слова поддержки семьям и друзьям жертв природной стихии.

Прежде всего хотел бы еще раз выразить искренние соболезнования вьетнамскому народу в связи с масштабными наводнениями и оползнями в центральных провинциях Вьетнама Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Шойгу напомнил, что в спасательных операциях во Вьетнаме героически отличились военнослужащие. Он добавил, что помогали спасать пострадавших в том числе местные офицеры и генералы. Министр обороны Вьетнама поблагодарил российского коллегу за соболезнования.

Минобороны показало видео пуска новой противоракеты.

Фото: Миноброны России