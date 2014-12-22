Тайфун признан сильнейшим из тех, что возникали в последние десять лет над Южно-Китайским морем.

Во Вьетнаме количество погибших от тайфуна Яги возросло до 21 человека. Об этом сообщило местное госагентство VNA.

Отмечается, что тайфун признан сильнейшим из тех, что возникали в последние десять лет над Южно-Китайским морем. В результате аномального явления пострадали провинция Куангнинь, город Хайфон, провинция Хайзыонг, провинция Тхаибинь, а также Ханой, который является столицей Вьетнама. Большинство жертв были жителями сельских районов.

Ранее мы сообщали, что в США четыре человека погибли из-за урагана "Дебби".

Видео: Соцсети