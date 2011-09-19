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В США четыре человека погибли из-за урагана "Дебби"

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Более 158 тысяч человек остались без электричества во Флориде и Джорджии.

В США по меньшей мере четыре человека погибли из-за урагана "Дебби". Об этом сообщил телеканал NBC.

Инцидент произошел вечером 5 августа. Более 158 тысяч человек остались без электричества во Флориде и Джорджии. Губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 61 округе штата. Среди погибших числится один несовершеннолетний. Отмечается, что ураган "Дебби" достигнул скорости 120 километров в час.

Ранее мы сообщали, что у берегов Сочи обнаружили огромный смерч.

Видео: YouTube / WGN News

Теги: жертвы, сша, ураган, флорида
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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