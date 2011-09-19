В США четыре человека погибли из-за урагана "Дебби"

В США по меньшей мере четыре человека погибли из-за урагана "Дебби". Об этом сообщил телеканал NBC.
Инцидент произошел вечером 5 августа. Более 158 тысяч человек остались без электричества во Флориде и Джорджии. Губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 61 округе штата. Среди погибших числится один несовершеннолетний. Отмечается, что ураган "Дебби" достигнул скорости 120 километров в час.
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Видео: YouTube / WGN News
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