В США четыре человека погибли из-за урагана "Дебби"

Более 158 тысяч человек остались без электричества во Флориде и Джорджии.

В США по меньшей мере четыре человека погибли из-за урагана "Дебби". Об этом сообщил телеканал NBC.

Инцидент произошел вечером 5 августа. Более 158 тысяч человек остались без электричества во Флориде и Джорджии. Губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 61 округе штата. Среди погибших числится один несовершеннолетний. Отмечается, что ураган "Дебби" достигнул скорости 120 километров в час.

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Видео: YouTube / WGN News