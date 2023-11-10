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Во Львове сотрудники военкомата силой затолкали мужчину в микроавтобус

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Местные жители засняли инцидента на видеокамеру мобильного устройства.

На территории украинского города Львов по улице Богдана Хмельницкого сотрудники местного военкомата силой затолкали молодого мужчину в свой микроавтобус, несмотря на попытки граждан отбить его. Соответствующие видеозаписи опубликованы в социальных сетях. На кадрах видно, что сотрудники остановились на дороге возле пешеходного перехода, после чего силой заталкивают молодого человека в автомобиль.  Когда один из представителей военкомата увидел, что прохожая девушка снимает происходящее на камеру,  то он подошел к ней и попытался помешать видеосъемке.

Наопмним, что член комитета Верховной Рады(парламента страны) по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин анонсировал усиление всеобщей мобилизации на Украине. По словам депутата, такая ситуация связана с необходимостью компенсировать потери Вооруженных сил на боеавых действиях.

США отрабатывали во Львове биопровокацию против России, сообщило Минобороны.

Фото и видео: Kremlin_Russian

Теги: военкомат, всеобщая мобилизация, львов, силовики
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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