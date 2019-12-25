Парламентарий от Крыма рассказал о том, почему ВСУ не могут привлечь к службе граждан.

Принудительная мобилизация на украинской территории провоцирует не только конфликты с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата), но также является причиной демографических проблем в стране. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал Депутат Государственной думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Жестокая принудительная мобилизация на Украине стала не только военной, но и большой демографической проблемой. Облавы на улицах, в транспорте и учреждениях порождают постоянные конфликты и столкновения и буквально ведут к сокращению численности населения Украины. Леонид Ивлев, дпутат ГД РФ

Законодатель с полуострова пояснил прессе, что мобилизационный ресурс на Украине сейчас находится на грани исчерпания. Ресурсы тают на глазах. Частично люди задействованы на критически важных предприятиях, а также имеют различные отсрочки от службы или просто находятся в эмиграции.

Депутат Госдумы Ивлев ответил поговоркой на угрозу атаковать Крымский мост.

Фото: Piter.tv