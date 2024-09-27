Депутат Госдумы Ивлев ответил поговоркой на угрозу атаковать Крымский мост

"Курица на гнезде, ещё не снеслась, а уже кудахчет", приводят его слова.

Депутат Государственной думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал заявление командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы* о возможной третьей попытке атаковать Крымский мост. Напомним, Неижпапа* в своём высказывании использовал поговорку: "Бог любит троицу", намекая на планы Киева.

Ивлев, в свою очередь, ответил крылатой фразой: "Курица на гнезде, ещё не снеслась, а уже кудахчет". Его слова приводит РИА Новости. Депутат также посоветовал "агрессивной цыпе с берегов Днепра" не торопиться "делить шкуру неубитого медведя". Это высказывание стало ответом на риторику украинской стороны, которая неоднократно заявляла о намерениях нанести удар по стратегически важному объекту.

Напомним, Крымский мост, соединяющий полуостров с материковой частью России, уже дважды подвергался атакам со стороны Украины. Однако обе попытки не привели к разрушению ключевой транспортной артерии. Российские власти неоднократно подчёркивали, что мост находится под надёжной защитой, а любые попытки его атаковать будут пресекаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что дело о теракте на Крымском мосту будут слушать в закрытом режиме.

*включён в список террористов и экстремистов

Фото : инфоцентр "Крымский мост"