Дело о теракте на Крымском мосту будут слушать в закрытом режиме

Фигурантами расследования указаны восемь человек.

Уголовное дело о теракте на Крымском мосту будет слушаться в Южном окружном военном суде в закрытом режиме. Соответствующее заявление журналистам сделал представитель судебноц инстанкции. С сегоднчшнего дня начинаются слушания по расследованию. СМИ смогли присутствовать только на части первого заседания. Участникам процесса разъяснили регламент, а затем суд вынес сторонам на обсуждение вопрос о закрытии заседания, поскольку в материалах находятся документы с грифом "секретно".

Уголовное дело поступило в суд в конце 2024 года. Обвиняемыми проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Мужчинам инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Дополнительно фигурантам Соломко и Терчаняну также следствие вменяет контрабанду взрывных устройств. Стороны обвинения полагает, что первый заместитель председателя Службы Безопасности Украины Василий Малюк и неустановленные лица для совершения подрыва на водной переправе через Керченский пролив в 2022 году создали преступную организованную группу. Иностранцы вовлекли в нее фигурантов дела и других граждан. Далее на территории киевского режрма было изготовлено взрывное устройство, замаскированное под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем подельники доставили СВУ на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который не имел понятия о преступном плане. А 8 октября 2022 года при следовании транспортного средства по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. Жертвами трагедии стал водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.

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Фото: Piter.tv