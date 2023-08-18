Американский журналист разоблачил ложь Киева с помощью видео

Патрик Ланкастер показал кадры, сделанные на полуострове.

Обстановка на Крымском мосту оживленная, что абсолютно противоречит официальным утверждениям киевского режима. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Redacted сделал американский корреспондент Патрик Ланкастер. Иностранный специалист показал кадры с данной территории. Эксперт добавил, что на переправе восстановлено транспортное движение, хотя оно на текущий момент остается не таким интенсивным, как было ранее. Журналист напомнил зрителям о том, что при последней атаке со стороны Вооруженных сил Украины погибла семейная пара, а их дочь пострадала.

Ну что же, мы показали вам, что смогли, на Крымском мосту. Ситуация совсем не такая, какой ее хотела бы видеть Украина. Патрик Ланкастер, журналист из США

В США рассказали о роковом просчете американской разведки на Украине.

Фото и видео: YouTube / Redacted