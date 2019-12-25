Игорь Кириллов рассказал о стремлении Пентагона и Украины по исследованиям вируса птичьего гриппа.

На прошедшем при американской поддержке в августе-сентябре 2023 года года во Львове тренинге отрабатывались методы осуществления провокации с вирусом гриппа птиц. Задачей союзников было обвинить российское руководство в биологической диверсии. Известно, что данный мероприятием управляла представитель Великобритании Филиппа Ленцос. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

В 2023 году в Киеве возобновлена деятельность УНТЦ, который является основным посредником, распределяющим гранты Пентагона. При финансовой поддержке на базе национального медицинского университета имени Галицкого в городе Львов был проведен тренинг по реагированию на биологические угрозы. Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

В российском министерстве по обороне заметили, что в тренинге приняли участие представители органов государственной власти киевского режима,, включая Службу безопасности Украины (СБУ) и национальную полицию, представители западных некоммерческих организаций. В РХБЗ заметили, что вирус патогенного гриппа птиц до сих пор остается объектом пристального внимания СМИ, так как обладает возможностью межвидового перехода и высокой летальностью для человека.

Минобороны сообщило, что в биологических проектах ЦРУ замешана НКО RAND.

Фото и видео: Минобороны России