РХБЗ: Пентагон занимается биологическим шпионажем в Ираке и Афганистане

Игорь Кириллов рассказал о деятельности США на Ближнем Востоке.

Пентагон поставил задачу "биологического шпионажа" на территориях Ирака и Афганистана, граничащих с Китаем, Турцией, Пакистаном, Саудовской Аравией. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

В нашем распоряжении имеются материалы, подтверждающие, что американским военным ведомством была поставлена задача мониторинга биологической обстановки на территориях Ирака и Афганистана, приграничных с Китаем, Турцией, Пакистаном, Саудовской Аравией. Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

Эксперт заметил, что одной из задач Пентагона является так называемый "биологический шпионаж". Речь идет об анализе эпидемиологической обстановке вдоль границ геополитических противников и в предполагаемых районах развертывания воинских контингентов. Генерал-лейтенант отметил, что российское министерство по обороне обладает сведениями о том, что в документах американцы зафиксировали необходимость привлечения сотрудников подрядных организаций Минобороны США на руководящие должности, а полевые работы будут поручаться местным специалистам. При этом в Пентагоне заметили, что ведомствам рекомендовано ограничить следы, ведущие к подрядчику. В частности, иностранные поездки в Афганистан и Ирак должны осуществляться из офиса в Дубае "только по необходимости".

Минобороны сообщило, что в биологических проектах ЦРУ замешана НКО RAND.

Фото и видео: Минобороны России