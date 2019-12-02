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РХБЗ: Пентагон занимается биологическим шпионажем в Ираке и Афганистане

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Игорь Кириллов рассказал о деятельности США на Ближнем Востоке.

Пентагон поставил задачу "биологического шпионажа" на территориях Ирака и Афганистана, граничащих с Китаем, Турцией, Пакистаном, Саудовской Аравией. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. 

В нашем распоряжении имеются материалы, подтверждающие, что американским военным ведомством была поставлена задача мониторинга биологической обстановки на территориях Ирака и Афганистана, приграничных с Китаем, Турцией, Пакистаном, Саудовской Аравией.

Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

Эксперт заметил, что одной из задач Пентагона является так называемый "биологический шпионаж". Речь идет об анализе эпидемиологической обстановке вдоль границ геополитических противников и в предполагаемых районах развертывания воинских контингентов. Генерал-лейтенант отметил, что российское министерство по обороне обладает сведениями о том, что  в документах американцы зафиксировали необходимость привлечения сотрудников подрядных организаций Минобороны США на руководящие должности, а полевые работы будут поручаться местным специалистам. При этом в Пентагоне заметили, что ведомствам рекомендовано ограничить следы, ведущие к подрядчику. В частности, иностранные поездки в Афганистан и Ирак должны осуществляться из офиса в Дубае "только по необходимости".

Минобороны сообщило, что в биологических проектах ЦРУ замешана НКО RAND.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: афганистан, игорь кириллов, ирак, пентагон, рхбз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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