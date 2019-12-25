Глава РХБЗ рассказал о деятельности компании RAND.

Американское Центральное разведывательное управление участвует в местных военно-биологических программах, в том числе через исследовательскую корпорацию RAND. Эта организация при помощи искусственного интеллекта планировала крупномасштабные биологические атаки. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Хотел бы акцентировать ваше внимание на участии Центрального разведывательного управления в реализации военно-биологических программ США. По уже традиционной схеме работа осуществлялась через подрядчиков - университет Джонса Хопкинса и некоммерческую организацию RAND, которые ранее были задействованы в реализации проектов двойного назначения. Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

Представитель министерства по обороне заметил, что компания RAND специализируется на политической проблематике. В отчете предприятия говорится о том, что использование таких подходов помогало в планировании и осуществлении биологической атаки. Эксперты в тексте уточняли, что интеллектуальная система готова выбрать наиболее подходящий тип хранения биологической рецептуры, а также подобрать способы маскировки, доставки и применения патогенных материалов к целям.

США хотят возобновить работу биообъектов на Украине, заявили в Минобороны.

Фото и видео: Минобороны России