Ролан Лексюр сообщил о принятии проекта бюджета после двух вотумов недоверия правительству.

Рост экономических показателей Франции в 2026 году составит один процент, тогда как дефицит государственного бюджета, окончательно принятого после провала двух вотумов недоверия национальному правительству в понедельник, 2 февраля, должен сократиться до пяти процентов.Соответствующее заявление сделал местный министр экономики и финансов Ролан Лескюр в эфире телеканала BFMTV. Европейский чиновник добавил, что власти предусмотрели сокращение дефицита бюджета с 5,4 процентов в прошлом году до отметки в пять процентов в текущем году. Эксперт дал обещание слушателям, что совместно с парламентом чиновники сформируют комитет по мониторингу и оповещению населения. В рамках проводимой работы министры будут ежемесячно отчитываться перед депутатами о выполнении поставленных задач по сокращению дефицита бюджета.

Это компромиссный бюджет, который позволяет двигаться вперед и, что самое главное, сохранять рост. Мы надеемся, что в этом году он составит 1%. Ролан Лексюр, министр во Франции

Ролан Лескюр также выразил уверенность в том, что французские власти сдержат обещание по увеличению финансирования военной отрасли.

Фото и видео: YouTube / BFMTV