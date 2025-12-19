В СМИ говорят о возможном кандидате на пост следующего президента Франции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон станет "хромой уткой" после окончательного утверждения бюджета страны. Соответствующими данными со своей аудиторией поделились западные журналисты из регионального издания Politico. В материале упоминается о том, что 30 января премьер-министр Себастьян Лекорню объявил о принятии законопроекта о государственном бюджете на 2026 год без голосования в местном парламенте. В понедельник, 2 февраля, оппозиционные партии попытаются выразить вотум недоверия национальному правительству. Однако СМИ пишут о том, что такое голосование провалится. Согласно законодательству европейской страны, в этом случае бюджет будет считаться принятым.

Ряд политических деятелей во Франции, среди которых оказались действующие и бывшие министры, парламентарии, советники, включая трех союзников Эмман.эля Макрона, сказали прессе на условиях анонимности о том, что политическая борьба вокруг бюджета завершена. Теперь деятели намерены обратить своей внимание н а подготовку к президентским выборам 2027 года. В этом голосовании Эмманюэль Макрон не сможет принять участие. Таким образом политик станет "хромой уткой". Речь идет о таком лице, должностные полномочия которого истекают без возможности продления. Эта ситуация ослабит позиции главы Франции.

Глава Елисейского дворца продолжит играть заметную роль на международной арене, так как президент Франции обладает широкими должностными полномочиями во внешней политике и политике безопасности, по информции от местного издания. Роль Эмманюэля Макрона будет оставаться существенной в виду "переполоха" в глобальной политике. Авторы статьи заметили, что проблемы вызваны действиями вашингтонской администрации при Дональде Трампе. В тексте статьи говорится о том, что успех премьер-министра Лекорню в разрешении бюджетного кризиса делает на текущий момент его одним из возможных кандидатов на президентских выборах 2027 года. С этим мнением соглашается в публикации французский исследователь из компании Ipsos Матьё Галлар. Он добавил, что во внутренней политике перейти из кресла премьер-министра на пост президента - "всегда сложная задача".

Фото: YouTube / Emmanuel Macron