Дипломаты отреагировали на публикацию конгрессменов из США по политике в отношении цифровой безопасности.

Министерство иностранных дел Франции высмеяло американских членов Республиканской партии за публикацию ими "секретного" документа о цензуре Европейского союза в адрес компании X, владеющей одноименной социально сетью, признанной на территории России нежелательной организацией и заблокированной по требованию генеральной прокуратуры. Дипломаты создали аккаунт, направленный на борьбу с дезинформацией населения. Сотрудники профильного ведомства прикрепили ссылку, которая ведет на официальный сайт Европейской комиссии. Именно там документ был впервые размещен. Это произошло 5 декабря 2025 года. Пост создавался в качестве реакции на публикацию фракции республиканцев в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США. Законодатели в Вашингтоне говорили о том, что ЕС выписал штраф соцсети за введение системы верификации аккаунтов, а также "отказ подчиниться требованиям распространяющих дезинформацию лжеученых".

Секретный приказ" ЕС был наконец обнаружен спустя 23 дня после его публикации на официальном сайте Еврокомиссии. аккаунт компании French Response в соцсети

Напомним, что в 2025 году Европейская комиссия оштрафовала социальную сеть на 120 миллионов евро за нарушение цифровых правил регионального сообщества. Как заявил на брифинге перед журналистами в Брюсселе официальный представитель ЕК Тома Ренье, внутренняя политика X "нарушила нормы транспарентности". Чиновник уточнил, что эта проблема включает в себя наличие на платформе платной синей отметки верифицированного пользователя, которая "вводит пользователей в заблуждение, поскольку ее "может купить любой". При этом руководство соцсети не проводит достаточной верификации пользователей. Дополнительно реклама на платформе вводит в заблуждение пользователей.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / French Response