Во Франции заявили о выходе из инфляционного кризиса

Брюно Ле Мэр рассказал о том, что в стране все еще завышены цены на продукты.

Франция вышла из инфляционного кризиса, начавшегося в конце 2021 года, однако местные власти продолжают работать над снижением уровня цен. Соответствующее заявление в эфире радиостанции RMC сделал французский министр по финансам Брюно Ле Мэр. Иностранный чиновник заметил, что за счет проводимой правительством внутренней политики Париж смог справиться с кризисом всего за два года. При этом спикер признал, что для многих жителей страны ситуация все равно продолжает оставаться серьезной, так как цены на продукты питания по-прежнему завышены.

Да, инфляционный кризис позади нас. Я это подтверждаю. Брюно Ле Мэр, глава Минфина Франции

Глава минфина Франции заверил, что власти продолжают делать все возможное для скорейшего снижения цен. Брюно ле Мэр заметил, что говорит исключительно о снижении стоимости на продовольствие, а не возврату к уровню 2021 года до начала инфляционного кризиса. Министр также добавил, что в 2024 году инфляция в стране должна снизиться до 2,6%.

Глава Минфина Франции призвал ужесточить санкции против России.

Фото и видео: YouTube / RMC