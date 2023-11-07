Во Франции заявили о выходе из инфляционного кризиса

Франция вышла из инфляционного кризиса, начавшегося в конце 2021 года, однако местные власти продолжают работать над снижением уровня цен. Соответствующее заявление в эфире радиостанции RMC сделал французский министр по финансам Брюно Ле Мэр. Иностранный чиновник заметил, что за счет проводимой правительством внутренней политики Париж смог справиться с кризисом всего за два года. При этом спикер признал, что для многих жителей страны ситуация все равно продолжает оставаться серьезной, так как цены на продукты питания по-прежнему завышены.
Да, инфляционный кризис позади нас. Я это подтверждаю.
Брюно Ле Мэр, глава Минфина Франции
Глава минфина Франции заверил, что власти продолжают делать все возможное для скорейшего снижения цен. Брюно ле Мэр заметил, что говорит исключительно о снижении стоимости на продовольствие, а не возврату к уровню 2021 года до начала инфляционного кризиса. Министр также добавил, что в 2024 году инфляция в стране должна снизиться до 2,6%.
Глава Минфина Франции призвал ужесточить санкции против России.
Фото и видео: YouTube / RMC
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