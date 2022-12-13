Брюно Ле Мэр считает глупостью, что санкции Запада недейственны в отношении России.

Глава французского министерства по финансам Брюно Ле Мэр призвал ужесточить санкции против России. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в ходе своего прибытия на саммит в Брюсселе, где состоится заседание Совета Евросоюза по экономике и финансам. Эксперт ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, что Международный валютный фонд спрогнозировал рост российских экономических показателей вместо ожидаемого Западом спада. Брюно Ле Мэр пояснил, что доходы от реализации российских нефтепродуктов упали примерно на 46%. По мнению аналитика, введенные ограничения окажутся эффективными в долгосрочной перспективы, однако нельзя недооценивать это давление и влияние на Москву.

Я слышу много глупостей на этот счет. Санкции против России, принятые ЕС, эффективны. Российская экономика сталкивается с серьезными трудностями. Санкции должны быть усилены, и они будут усилены в ближайшие месяцы, потому что мы хотим, чтобы они дали результаты. Брюно Ле Мэр, глава Минфина Фарцнии

Минфин Франции призвал ЕК представить предложения о снижении цен на газ и электроэнергию.

Фото и видео: European Commission