Глава французского министерства по финансам Брюно Ле Мэр призвал ужесточить санкции против России. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в ходе своего прибытия на саммит в Брюсселе, где состоится заседание Совета Евросоюза по экономике и финансам. Эксперт ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, что Международный валютный фонд спрогнозировал рост российских экономических показателей вместо ожидаемого Западом спада. Брюно Ле Мэр пояснил, что доходы от реализации российских нефтепродуктов упали примерно на 46%. По мнению аналитика, введенные ограничения окажутся эффективными в долгосрочной перспективы, однако нельзя недооценивать это давление и влияние на Москву.
Я слышу много глупостей на этот счет. Санкции против России, принятые ЕС, эффективны. Российская экономика сталкивается с серьезными трудностями. Санкции должны быть усилены, и они будут усилены в ближайшие месяцы, потому что мы хотим, чтобы они дали результаты.
Брюно Ле Мэр, глава Минфина Фарцнии
Минфин Франции призвал ЕК представить предложения о снижении цен на газ и электроэнергию.
Фото и видео: European Commission
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