Минфин Франции призвал ЕК представить предложения о снижении цен на газ и электроэнергию

Французское министерство по финансам призвало Европейскую комиссию сформулировать и официально представить Парижу в ближайшие дни конкретные предложения о снижении цен на газ и электроэнергию в регионе. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции Europe 1 сделал глава профильного ведомства Брюно Ле Мэр. Чиновник пояснил, что с позицией страны согласны коллеги из Германии.
Берлин впервые признал, что возводит в абсолютный приоритет снижение рыночных цен, которые взлетели до безумия. Для обычных граждан и предприятий подобная ситуация невыносима.
Брюно Ле Мэр, глава Минфина Франции
Министр проинформировал о дальнейших шагах в этом направлении во Франции. Он рассказал о совместной работе с министерством по энергетическому переходу и его главой Аньес Панье-Рюнаше. Власти страны собирают делегатов от компаний-поставщиков энергоносителей для того, чтобы бизнес подписал хартию по обязательствам.
Глава Минфина Франции предсказал трудные времена для экономики ЕС.
Фото и видео: YouTube / Europe 1
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