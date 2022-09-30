Минфин Франции призвал ЕК представить предложения о снижении цен на газ и электроэнергию

Брюно Ле Мэр объяснил негативные последствия скачка цен на энергоносители.

Французское министерство по финансам призвало Европейскую комиссию сформулировать и официально представить Парижу в ближайшие дни конкретные предложения о снижении цен на газ и электроэнергию в регионе. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции Europe 1 сделал глава профильного ведомства Брюно Ле Мэр. Чиновник пояснил, что с позицией страны согласны коллеги из Германии.

Берлин впервые признал, что возводит в абсолютный приоритет снижение рыночных цен, которые взлетели до безумия. Для обычных граждан и предприятий подобная ситуация невыносима. Брюно Ле Мэр, глава Минфина Франции

Министр проинформировал о дальнейших шагах в этом направлении во Франции. Он рассказал о совместной работе с министерством по энергетическому переходу и его главой Аньес Панье-Рюнаше. Власти страны собирают делегатов от компаний-поставщиков энергоносителей для того, чтобы бизнес подписал хартию по обязательствам.

Глава Минфина Франции предсказал трудные времена для экономики ЕС.

Фото и видео: YouTube / Europe 1