Глава Минфина Франции предсказал трудные времена для экономики ЕС

Брюно Ле Мэр заметил, что ЕС все еще проходит через процессы роста цен и повышения уровня инфляции.

Глава французского министерства по финансам Брюно Ле Мэр предсказал трудные времена, в которые вступает европейская экономическая система. Соответствующее заявление чиновник сделал во время своего прибытия на неформальную встречу на уровне глав профильных министерств ЕС в Праге. При этом эксперт полагает, что национальные экономики все же показали устойчивость на фоне украинского кризиса. Странам ЕС все еще предстоит пройти через продолжающийся рост инфляционных показателей и цен на продукты питания и энергетические носители.

Экономики ЕС показали устойчивость, но нам необходимо помнить, что предстоят трудные времена. Высокие уровни инфляции будут сохраняться из-за цен на продовольствие и энергетику и продолжающейся войны. Брюно Ле Мэр, глава Минфина Франции

Эксперт добавил, что Франция приняла обширный пакет антикризисных мер по защите населения от роста цен на энергоресурсы, и продолжит эту внутреннюю политику. В том числе это необходимо для помощи частному бизнесу.

Экс-президент Франции призвал продолжать поставлять вооружения Украине.

Фото и видео: European Commission

