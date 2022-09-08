Экс-президент Франции призвал продолжать поставлять вооружения Украине

Он также назвал два возможных варианта развития событий на Украине.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд призвал продолжать поставлять вооружения Украине. Об этом он заявил в эфире радиостанции France Inter.

По словам Олланда, если у Франции есть возможность, то властям необходимо увеличивать расходы на военный бюджет. Он также назвал два возможных варианта развития событий на Украине. Первым вариантом экс-президент считает переход конфликта в статус "замороженного", что будет считаться победой для президента России Владимира Путина.

Второй вариант – продолжать поставлять оружие Украине, вводить санкции против России – неважно, какой ценой для нас, – и политически изолировать Россию. Франсуа Олланд, экс-президент Франции

Ранее Франция заявила о намерении помогать подготовке переговоров по урегулированию на Украине.

Видео: YouTube / France Inter