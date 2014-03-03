Глава страны призвал готовить "почву" на тот момент, когда Украина и Россия сядут за стол переговоров.

Франция заявила о намерении помогать подготовке переговоров по урегулированию на Украине. Соответствующее заявление в рамках выступления перед местными послами в Париже сделал президент Эмманюэль Макрон. Глава государства уточнил, что выражение "готовить мир" означает, что следует беседовать со всеми сторонами конфликта. При этом Запад не должен решать за киевский режим, какой именно мир нужен Украине. Однако Макрон призвал коллег сделать все необходимое для того, чтобы мир путем дипломатии стал возможен, когда стороны будут готовы начать общение друг с другом.

Франция старается на каждом этапе конфликта на Украине говорить с Россией, чтобы избегать эскалации. Мы прилагаем усилия в рамках полезной роли, которую видим в том, чтобы готовить условия для достижения мира переговорным путем. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик уверен в том, что усилия Франции направлены на исключение из конфликта эскалации против объектов атомной энергетики. Париж не допустит расширения географии украинского кризиса в Европу.

Макрон признал, что многие страны не разделяют подход Запада к конфликту на Украине.

Фото и видео: YouTube / Élysée