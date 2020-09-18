  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Макрон признал, что многие страны не разделяют подход Запада к конфликту на Украине
Сегодня, 15:11
137
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Макрон признал, что многие страны не разделяют подход Запада к конфликту на Украине

0 0

Во Франции считаются с позицией Африки, Азии и Латинской Америки.

Французский президент Эмманюэль Макрон в четверг на совещании с местными послами призвал учитывать тот факт, что многие страны мира не разделяют позицию коллективного Запада по отношению к украинскому конфликту. Политик добавил, что некоторые государства приняли решение занять нейтральную позицию по региональному конфликту между Москвой и Киевом.

Многие страны заняли нейтральную позицию. В странах Африки, Азии и Латинской Америки нам говорят, что это региональный конфликт, последствия которого они испытывают на себе, не понимая, почему.

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик обратил внимание общественности и дипломатов на тот момент, что с точки зрения демографии эти государства представляют значительную часть населения планеты.

Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией.

Фото и видео: YouTube / Élysée

Теги: запад, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии