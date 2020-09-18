Макрон признал, что многие страны не разделяют подход Запада к конфликту на Украине

Французский президент Эмманюэль Макрон в четверг на совещании с местными послами призвал учитывать тот факт, что многие страны мира не разделяют позицию коллективного Запада по отношению к украинскому конфликту. Политик добавил, что некоторые государства приняли решение занять нейтральную позицию по региональному конфликту между Москвой и Киевом.
Многие страны заняли нейтральную позицию. В странах Африки, Азии и Латинской Америки нам говорят, что это региональный конфликт, последствия которого они испытывают на себе, не понимая, почему.
Эмманюэль Макрон, президент Франции
Политик обратил внимание общественности и дипломатов на тот момент, что с точки зрения демографии эти государства представляют значительную часть населения планеты.
Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией.
Фото и видео: YouTube / Élysée
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