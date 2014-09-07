Во Франции не хотят, чтобы с Москвой общалась исключительно Турция.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией. Глава государства рассказал об этом в рамках выступления перед местными послами в Париже. Политик добавил, что общение с Москвой должно вестись при участии западных союзников.

Необходимо, чтобы мы по-прежнему могли говорить со всеми. Особенно с тем, с кем мы не согласны… Никто не заинтересован в том, чтобы Турция была единственной страной, которая продолжает диалог с Россией. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон заявил о намерении сделать французскую армию первой в Европе по оснащенности.

Фото и видео: YouTube / Élysée