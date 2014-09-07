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Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией
Сегодня, 14:14
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Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией

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Во Франции не хотят, чтобы с Москвой общалась исключительно Турция.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией. Глава государства рассказал об этом в рамках выступления перед местными послами в Париже. Политик добавил, что общение с Москвой должно вестись при участии западных союзников.

Необходимо, чтобы мы по-прежнему могли говорить со всеми. Особенно с тем, с кем мы не согласны… Никто не заинтересован в том, чтобы Турция была единственной страной, которая продолжает диалог с Россией.

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон заявил о намерении сделать французскую армию первой в Европе по оснащенности.

Фото и видео: YouTube / Élysée

Теги: турция, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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