Макрон заявил о намерении сделать французскую армию первой в Европе по оснащенности

Глава Франции рассказал об оборонной программе до 2024 года.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил о намерении сделать национальную армию первой в Европе по оснащенности. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции перед местными послами в Париже. Он напомнил о том, что власти страны одобрили военную программу до 2024 года, в которую входит и проект модернизации вооружений.

…Которая позволит нам восстановить наши возможности, и адаптировали стратегию к актуальной ситуации. Это позволит сделать французскую армию первой армией в Европе. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик подчеркнул, что Франция видит необходимость в укреплении собственных сил ядерного сдерживания.

Во Франции планируют направить своего представителя на похороны Горбачева.

Фото и видео: YouTube / Élysée