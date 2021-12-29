Во Франции заявили о независимой от США позиции Европы по Украине. В интервью местному телеканалу France Inter глава ведомства по экономике и финансам Брюно Ле Мэр дал оценку энергетическому кризису и напряженности в Восточной Европе. По мнению эксперта, Евросоюз сейчас интересует диалог, а не угрозы.
Европейцы, имеют независимую позицию по Украине и отличающиеся от американских интересы. И необходимо четко сказать нашим союзникам, что у нас разные интересы в этом кризисе. Наша цель - не угрозы, не конфронтация.
Брюно Ле Мэр, министр экономики Франции
Напомним, что 7 февраля в Москве состоялись переговоры российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Главы государств беседовали чуть более пяти часов. Сейчас иностранный гость направился в Киев. В столице Украины он проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским.
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Фото: Pixabay.com
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