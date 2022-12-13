Во Франции заявили, что продолжают выдавать визы российским гражданам

Анн-Клер Лежандр рассказала о том, что граждане РФ могут въехать в зону Шенгена.

Во французском внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что продолжают выдавать визы российским гражданам. Соответствующее заявление в ходе интервью с российскими СМИ сделала официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр. В настоящее время власти страны и дипломаты выступают на продолжение контактов с Москвой.

Мы продолжаем выдавать визы населению России... никто не прогоняет российских студентов. Анн-Клер Лежандр, пресс-секретарь МИД Франции

Напомним, что еще 9 сентября 2022 года ряд стран Евросоюза утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с российской стороной. После этого процедура получения въездной визы в Шенгенскую зону значительно усложнилась. В частности, визовый сбор увеличился с 35 до 80 евро. Некоторые страны ЕС полностью прекратили выдавать туристические визы гражданам РФ. В ЕС не раззаявляли, что продолжат выдавать визы студентам, журналистам и диссидентам из России.

МИД Франции призвал разблокировать Лачинский коридор во избежание гуманитарного кризиса.

Фото и видео: YouTube / RTVI Новости