МИД Франции призвал разблокировать Лачинский коридор во избежание гуманитарного кризиса

Анн-Клер Лежандр оценила ситуацию в Нагорном Карабахе.

Французское внешнеполитическое ведомство призвало разблокировать Лачинский коридор во избежание гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление в интервью российским журналистам сделала официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр. По мнению иностранной чиновницы, в регионе существует реальная угроза. В Париже выступают за возобновление мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. Спикер напомнила о существовании европейского посредничества между Ереваном и Баку. По мнению дипломата, именно благодаря работе президента Эмманюэля Макрона представители стран конфликта смогли пообщаться друг с другом в кулуарах Парижского саммита, который состоялся в октябре 2022 года.

Сегодня мы чрезвычайно обеспокоены блокадой Лачинского коридора и постоянно требуем, чтобы он был разблокирован для доставки продовольственной и гуманитарной помощи населению. Анн-Клер Лежандр, пресс-секретарь МИД Франции

Представитель французского министерства не согласилась с позицией о том, что Франция не оказывает реальную помощь в урегулировании ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Анн-Клер Лежандр заявила, что вопрос поднимается на самом высоком уровне.

Представитель МИД Франции отказалась комментировать сожжение Корана в Швеции.

Фото и видео: YouTube / RTVI Новости