Представитель МИД Франции отказалась комментировать сожжение Корана в Швеции

Анн-Клер Лежандр закончила интервью после вопроса о перспективах Швеции и Финляндии в НАТО.

Официальный представитель французского внешнеполитического ведомства Анн-Клер Лежандр отказалась комментировать российским журналистам публичное сожжение Корана в Швеции. Ранее инцидент произошел на улице около здания турецкого посольства в Стокгольме. СМИ задали вопрос иностранной чиновнице в отношении вступления стран-кандидатов (Швеции и Финляндии) в состав Североатлантического военного блока после того, как Анкара объявила об отсутствии желания рассматривать ратификацию документа из-за сожжения Корана. В Париже рассчитывают на успешное завершение этой процедуры "как можно скорее".

Это сигнал, который мы посылаем всем нашим партнерам по НАТО, включая Турцию. Думаю, что это не относится к теме нашего разговора. Может быть мы на этом и закончим? Мы уже общаемся больше двадцати минут. Анн-Клер Лежандр, пресс-секретарь МИД Франции

Париж выступает за поддержание канала диалога с Москвой для урегулирования на Украине.

Фото и видео: YouTube / RTVI Новости