Анн-Клер Лежандр рассказала о просьбе Зеленского к Макрону о контактах с Путиным.

Париж выступает за поддержание канала диалога с Москвой для урегулирования на Украине. Соответствующее заявление в эфире российского телеканала сделала официальный представитель французского внешнеполитического ведомства Анн-Клер Лежандр. Иностранная чиновница пояснила, что дипломаты рассчитывают урегулировать украинский кризис мирным путем при участии Москвы. Гостья эфира напомнила о том, что президент Эмманюэль Макрон периодически звонит своему российскому коллеге Владимиру Путину по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. Это общение происходит в тесной координации с другими международными союзниками. В будущем Париж надеется на мирное урегулирование коныликта при сохранении территориальной целостности и независимости Украины.

Зачем он это делает? Мы хорошо видим, что сегодня разговор идет посредством оружия, наступит момент...украинцы решат, что наступило время для переговоров, чтобы добиться возврата своей территориальной целостности и своего суверенитета. Анн-Клер Лежандр, пресс-секретарь МИД Франции

Анн-Клер Лежандр добавила, что по просьбе Владимира Зеленского президент Макрон смог обсудить с президентом Путиным конкретные вопросы. В частности, речь идет о безопасности Запорожской атомной электростанции. Французко-российские контакты позволили направить на режимный объект наблюдателей из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Франция вместе с партнерами изучает возможность создания спецтрибунала по Украине.

Фото и видео: YouTube / RTVI Новости