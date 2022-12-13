Франция вместе с партнерами изучает возможность создания спецтрибунала по Украине

Франция вместе с международными партнерами изучает возможность создания специального военного судебного трибунала по Украине. Соответствующее заявление в ходе общения с российскими СМИ сделала официальный представитель французского внешнеполитического ведомства Анн-Клер Лежандр. Иностранная чиновница пояснила, что с самого начала Париж оказывать всестороннюю поддержку Международному уголовному суду (МУС) по этому вопросу. В частности, страна смогла предоставить очень ценную техническую поддержку в сфере идентификации ДНК погибших. Далее сведения были отправлены в Генеральную прокуратуру Украины.
Мы увеличили финансирование работы этого суда, мы также предоставили экспертные знания - в настоящий момент на Украине развернута лаборатория, позволяющая идентифицировать жертв.
Анн-Клер Лежандр, пресс-секретарь МИД Франции
Анн-Клер Лежандр подчеркнула, что Франция совместно с некоторыми из международных партнеров и по просьбе украинской стороны изучаем возможность создания специального трибунала.
Франция заявила, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня.
Фото и видео: YouTube / RTVI Новости
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