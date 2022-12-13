Франция вместе с партнерами изучает возможность создания спецтрибунала по Украине

Анн-Клер Лежандр рассказала о помощи Парижа в идентификации ДНК жертв украинского конфликта.

Франция вместе с международными партнерами изучает возможность создания специального военного судебного трибунала по Украине. Соответствующее заявление в ходе общения с российскими СМИ сделала официальный представитель французского внешнеполитического ведомства Анн-Клер Лежандр. Иностранная чиновница пояснила, что с самого начала Париж оказывать всестороннюю поддержку Международному уголовному суду (МУС) по этому вопросу. В частности, страна смогла предоставить очень ценную техническую поддержку в сфере идентификации ДНК погибших. Далее сведения были отправлены в Генеральную прокуратуру Украины.

Мы увеличили финансирование работы этого суда, мы также предоставили экспертные знания - в настоящий момент на Украине развернута лаборатория, позволяющая идентифицировать жертв. Анн-Клер Лежандр, пресс-секретарь МИД Франции

Анн-Клер Лежандр подчеркнула, что Франция совместно с некоторыми из международных партнеров и по просьбе украинской стороны изучаем возможность создания специального трибунала.

Франция заявила, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

Фото и видео: YouTube / RTVI Новости