Анн-Клер Лежандр оценила шансы на вступление Киева в военный альянс.

Франция заявила, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Соответствующее заявление в ходе интервью с российскими СМИ сделала официальный представитель местного внешнеполитического ведомства Анн-Клер Лежандр. Таким образом иностранная чиновница ответила на вопрос журналиста о планах присоединения киевского режима в военный блок Запада.

Что касается вступления в НАТО, то вы знаете, что сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня. Анн-Клер Лежандр, пресс-секретарь МИД Франции

Напомним, что французский президент Эмманюэль Макрон выразил мнение о том, что присоединение киевского режима к Североатлантическому военному альянсу было будет восприниматься Москвой как враждебный жест от недружественных стран, поэтому мирное регулирование украинского конфликта может произойти без включения Киева в этот военный блок. Глава МИД Франции напомнила о существовании Хельсинских соглашений. В них говорится о свободе каждого независимого государства выбирать себе союзников. Этот документ был подписан сначала Советским Союзом, а затем его преемницей - Россией.

МИД Франции считает, что поставка техники Киеву не означает участия в конфликте на Украине.

Фото и видео: YouTube / RTVI Новости