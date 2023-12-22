Себастьен Лекорню прокомментировал заявление Минобороны России о наемниках.

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил местным журналистам о том, что как демократическая страна, власти Парижа не могут запретить своим гражданам, не являющимся кадровыми военнослужащими, добровольно отправляться на Украину для поддержки армии киевского режима. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в эфире телеканала LCI. Эксперт уточнил, что эти лица не имеют никакого отношения с военными институтами.

Есть французы, гражданские лица, которые отправились воевать в украинской униформе. Но мы как демократическая страна не можем им запретить. Себастьен Лекорню, министр по обороне Франции

Таким образом Лекорню прокомментировал сообщение российского министерства обороны об уничтожении в городе Харькове нескольких десятков французских наемников. Гость программы счел такое официальное заявление двусмысленным. По его мнению, оно призвано создать впечатление у мировой общественности в том, что на Украине в боевых действиях на стороне Киева участвуют французские военнослужащие.

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Фото и видео: YouTube / LCI