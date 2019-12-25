Во Франции зачислят на счета граждан денежную компенсацию за рост инфляции

Оливия Грегуар рассказала о мерах поддержки населения в условиях роста цен на продовольствие.

Во Франции зачислят на банковские счета граждан денежную компенсацию за рост инфляции. Соответствующей информацией на брифинге в Елисейском дворце поделилась государственный секретарь Оливия Грегуар. По данным чиновницы, власти страны намерены частично возместить рекордный рост цен на продукты и товары. При этом точные размеры компенсации будут определены позже.

Правительство решило направить до конца летних отпусков компенсацию непосредственно на банковские счета французов. Это мера направлена на возмещение повышенных расходов на продовольствие. Оливия Грегуар, официальный представитель правительства Франции

Оливия Грегуар добавила, что кабинет министров по при расчете суммы выплаты будет учитываться количество членов в семье. Антикризисная мера позволит гражданам покупать продукты питания в прежнем количестве, несмотря на рост цен. При этом Франция уделит внимание качеству продукции. Наименее состоятельные семьи получат специальные чеки, по которым можно будет покупать натуральные продукты от местных производителей.

Минфин: во Франции заявили о сохранении в стране высоких темпов инфляции.

Фото и видео: YouTube / Élysée

