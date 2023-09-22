Во Франции выразили уверенность в эффективности действий ECOWAS в Нигере

Катрин Колонна оценила работу ECOWAS по решению региональных проблем.

Париж считает, что усилиями, которые предпринимают государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) для мирного урегулирования ситуации в Нигере, может быть восстановлен конституционный порядок в этой африканской стране. Соответствующее заявление сделала французский министр по иностранным делам Катрин Колонна в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный дипломат не стала уточнять, какие именно государства она имеет в виду. Иностранный дипломат пояснила, что решения кризисных моментов должно юыть найдено именно гражданами континента.

Что касается Нигера, то Франция поддерживает усилия ECOWAS. Этими усилиями может быть восстановлен конституционный порядок, который поставлен под угрозу насильственными методами с тех пор, как демократически избранный президент Мохаммед Базум столкнулся с попыткой государственного переворота. Катрин Колонна, глава МИД Франции

Еще 18 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах заявил общественности о том, что точная дата начала военного вмешательства в ситуацию в Нигере уже определена, но официально ее еще не огласили.

Франция выступила за включение стран Африки в Совбез ООН как постоянных членов.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций