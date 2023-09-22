Франция выступила за включение стран Африки в Совбез ООН как постоянных членов

Катрин Колонна призвала Совбез к реформированию.

Париж поддерживает включение стран Африки, а также государств группы G4 (Бразилия, Германия, Индия и Япония) в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в качестве постоянных членов. Соответствующее заявление сделала французский министр по иностранным делам Катрин Колонна в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный дипломат не стала уточнять, какие именно государства она имеет в виду.

Мы должны найти импульс для реформы, и здесь, конечно же, речь идет о его расширении. Мы выступаем за более широкое присутствие в совете государств Африки, в том числе на постоянной основе. Мы также поддерживаем кандидатуры стран G4. Катрин Колонна, глава МИД Франции

В настоящее время в состав Совбеза ООН входят 15 стран, из которых пятерка (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) являются постоянными членами, а десять - непостоянными, избираемыми в его состав на два года. Относительно вопросаG4, ее члены обязались поддержать заявки друг друга на получение места постоянного члена Совбеза ООН.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций