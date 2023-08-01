Франция опровергла планы военного вмешательства в Нигере

Катрин Колонна рассказала о позициИ Елисейского дворца по вооруженному конфликту в африканском государстве.

Глава французского министерства по иностранным делам Катрин Колонна в эфире местного телеканала BFMTV назвала ложными обвинения о планах Парижа по военному вмешательству в ситуацию, которая происходит сейчас в Нигере. Дипломат добавила, что обвинения африканских военачальников о таком намерении со стороны европейской страны не соответствуют действительности. Спикер добавила, что приоритетом для Франции остается безопасность граждан. При этом в Париже полагают, что возвращение к власти президента Мохамеда Базумавсе еще "возможно" и даже "необходимо".

Неправда. То, что мы видели вчера, - это организованная, не спонтанная, агрессивная и крайне опасная манифестация, с коктейлями Молотова и российскими флагами, сделанными под копирку анти-французскими слоганами.... – все стандартные элементы дестабилизации. Катрин Колонна, глава МИД Франции

МИД Франции заявил, что не заинтересован в изоляции России.

Фото и видео: YouTube / BFMTV