МИД Франции заявил, что не заинтересован в изоляции России

Катрин Колонна оценила вероятность телефонного разговора между Макроном и Путиным.

Глава французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонна заявила о том, что Елисейский дворец считает необходимым сохранять все каналы диалога с Россией, поэтому не заинтересована в усугублении её изолированности на геополитической арене. Соответствующее заявление гостья сделала в эфире местной радиостанции France Inter. Таким образом дипломат ответила на вопрос СМИ о том, может ли глава государства Эмманюэль Макрон снова переговорить с коллегой из Москвы Владимиром Путиным. Катрин Колонна пояснила, что такие связи вполне возможны.

Необходимо поддерживать каналы диалога, и мы это делали. Президенты не разговаривали с осени. Мы поддерживаем все каналы коммуникации с Россией. Работают наши посольства, у нас есть контакты, и мы поддерживаем ее контакты с другими странами, как Китай. Катрин Колонна, глава МИД Франции

Чиновница пояснила, что изоляция России не отвечает национальным интересам Франции, так как Париж рассчитывает на сохранение каналов для диалога с Москвой. Катрин Колонна добавила, что такое решение позволит доносить позицию европейского государства до российского руководства. При этом сейчас дипломат не думает, что в Кремле "нас услышали".

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Фото и видео: YouTube / France Inter