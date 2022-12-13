Франция сообщила, что работает над новым пакетом помощи Украине

Катрин Колонна призвала дать ВСУ вооружение "для защиты".

Франция ведет работу с Вооруженными силами Украины и киевским режимом по новому пакету помощи, который может включать боеприпасы. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции France Inter сделала глава министерства по иностранным делам Катрин Колонна. Чиновница считает, что в настоящее время Париж и коллективный Запад должны помогать ВСУ защищаться.

Мы направляем Украине то, что ей необходимо. Мы уже передали Киеву артиллерийские установки, средства ПВО, боеприпасы и бронемашины. В настоящий момент мы работаем над новым пакетом помощи. Катрин Колонна, глава МИД Франции

Напомним, что Франция уже направила украинским представителям собственные самоходные артиллерийские установки Caesar и две батареи зенитных комплексов Crotale. Париж дополнительно передал Киеву бронированные автомобили, противотанковые ракеты Milan и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗТРК) Mistral.

Глава МИД Франции назвала атаку на Кремль при помощи БПЛА "таинственным инцидентом".

Фото и видео: YouTube / France Inter